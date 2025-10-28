Nogueras (Junts) insiste en que no apoyarán los Presupuestos: "Si Sánchez dice que está tranquilo, que cuente por qué"

¿Qué ha dicho? "Romper es romper", ha defendido la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, que cuestiona también el papel de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez: "Todos le ven desnudo, pero le dicen que va vestido".

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha reafirmado la decisión de su partido de retirar el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Nogueras confirmó que Junts votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado y de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Criticó al Gobierno por no cumplir acuerdos con Cataluña y destacó que "romper es romper". Nogueras también cuestionó la capacidad del Ejecutivo para aprobar leyes sin mayoría y sugirió que el PSOE no ha cumplido con los compromisos adquiridos en reuniones previas. Además, descartó que Junts presente una moción de censura, señalando que la responsabilidad recae en Sánchez.

Miriam Nogueras deja clara la postura de Junts tras decidir este lunes dejar de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a las dudas que arroja la retirada de un apoyo con el que el Ejecutivo no contaba de facto, la portavoz de la formación catalana en el Congreso de los Diputados despeja las dudas con tres palabras: "Romper es romper".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Nogueras ha asegurado que Junts no apoyará los Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno, algo que ya avanzó Carles Puigdemont desde Perpiñán, avanzando su 'no' a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha salido del Consejo de Ministros este martes.

"Vamos a votar en contra. ¿Cómo un Gobierno que no tiene mayoría aprueba leyes sin tener la mayoría? Parece que les importa más el titular que la gente", critica Nogueras en laSexta. La portavoz opina que el Gobierno "ha normalizado no cumplir con Cataluña", algo que para la formación catalana "tiene un precio y consecuencias".

"En una negociación los acuerdos se tienen que cumplir y el PSOE no ha cumplido los acuerdos de 19 reuniones en Suiza. Muchas horas dedicadas a negociar que ellos y no han cumplido ni cumplen con los ciudadanos de Cataluña. La ley ELA se podía haber hecho un real decreto ha pasado un año y estas ayudas no llegan. La política está aquí para ayudar a la gente y no se está haciendo", asegura Nogueras.

"Los socios de Sánchez le ven desnudo, pero le dicen que está vestido"

Preguntada por la opción de volverse a sentar a negociar con el Gobierno, Nogueras cree que primero tienen que "pagar lo que deben". "La lista es larga, pero invito que preguntéis el PSOE qué ha cumplido", reta Nogueras a Ferreras, que menciona alguna de las medidas que sí se han sacado adelante, a lo que la portavoz responde: "Si el saco estuviera vacío sería un escándalo".

"Sánchez debería explicar cuál es su alternativa si no hay Presupuestos. Si dice que está tranquilo, que cuente por qué", sugiere Nogueras al presidente del Gobierno. Sobre la moción de censura, descarta que ellos la vayan a presentar y aseguran que es Sánchez "quien tiene el botón".

Nogueras también apunta a los socios de Gobierno y cuestiona su papel a la hora de mantener la coalición. Al escuchar a Gerardo Pisarello (Sumar) quitar hierro a la decisión de Junts y a Gabriel Rufián (ERC) llamándoles "pesados", Nogueras ha opinado que los socios de Sánchez "le ven desnudo pero le dicen que está vestido". "No hay ningún partido en el Congreso que sea tan coherente como Junts", sentencia.

