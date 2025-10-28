Ahora

Cowell, a por todas

La promesa del jefe de Aston Martin a Fernando Alonso: "Ganar varios campeonatos... lo vamos a conseguir"

Andy Cowell, jefe de Aston Martin, está convencido de que van a ser campeones de la Fórmula 1 durante varias temporadas consecutivas.

Fernando Alonso hablando con la prensaFernando Alonso hablando con la prensaGetty

Aston Martin va con todo para el nuevo reglamento, el de 2026. Ha dicho Andy Cowell, en una entrevista que ha publicado el propio equipo, que van a ganar varios campeonatos consecutivos. Y lo ha dicho directamente. Por lo que el equipo de Fernando Alonso confía al 100% en sus posibilidades.

Cowell dice que sólo tienen un objetivo: "No prometas más de lo que puedes cumplir. Y asegúrate de que tengamos un único objetivo. El coche de carreras. Todo se reduce al coche de carreras".

"Entonces, ¿qué vamos a hacer todos por el coche de carreras? Establecer metas muy, muy ambiciosas. Establecer metas que todo el mundo considere imposibles. Pero luego hacerlas posibles. Y eso es trabajo en equipo. La visión de llegar a la cima y luego mantenerse en ella. Establecer esos objetivos difíciles", apunta el jefe de la escudería verde.

Cuando le preguntan a qué aspira, deja la frase del momento: "Ganar varios campeonatos consecutivos. Eso es lo que nos esforzamos por hacer. Y sí, lo conseguiremos. En realidad, lo que estamos hablando aquí es de cómo se puede descubrir la grandeza en esta organización Trabajo en equipo".

En la fábrica ya se respira ese espíritu de cultura ganadora: "Era una cultura que quiere ganar. Es un grupo de personas entusiasmadas con eso...".

"Aprender cuáles son los pasos para pasar de la situación actual a una situación en la que podamos luchar con confianza en primera línea, ganar carreras y ganar campeonato", cierra el jefe de Fernando Alonso y de Lance Stroll. Van a por todos con la nueva normativa del Gran Circo.

