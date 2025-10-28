La jueza del caso Negreira cita como investigado al FC Barcelona y llama a declarar al expresidente Joan Gaspart

El contexto La jueza investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira entre los años 2001 y 2018. Gaspart dirigió el club entre los años 2000 y 2003.

La jueza Alejandra Gil, que investiga el caso Negreira, ha ordenado la declaración del Fútbol Club Barcelona con la condición de investigado para el 27 de enero de 2026 a las 10:45 horas. La declaración se realizará a través de Elena Fort Cisneros, al haber sido ésta designada en su día como representante del club en las presentes actuaciones, según fuentes jurídicas a laSexta.

Además, la magistrada pide al club que, en el plazo de 20 días, remita al Juzgado los contratos originales por los que Dasnil 95 SL y Nilsad SCP se obligaron a prestar servicios para el FCB, de asesoramiento arbitral remunerado desde 2001 hasta 2014, ambos incluidos, con identificación de los técnicos o auxiliares que prestaron los servicios en cuestión y para que aporte los videos, documentos o informes originales en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento.

También ordena la declaración testifical del expresidente del Barça, Joan Gaspat Solves, y de Ricardo Segura García, que se producirá el 6 de febrero a las 9:45 horas el primero y a las 10:30 horas el segundo.

Asimismo, pide a la Guardia Civil que aporte información sobre las cuentas bancarias investigadas en la causa, su numeración completa, las entidades bancarias a las que pertenecen así como sus titulares y autorizados. Y deberán facilitar el extracto de las cuentas en los que basaron las afirmaciones de su informe de 2 de agosto de 2024 e informe de análisis de cuentas y trazabilidad de los movimientos de fondos de 26 de noviembre de 2024.

