La jueza del caso Negreira cita como investigado al FC Barcelona y llama a declarar al expresidente Joan Gaspart

El contexto La jueza investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira entre los años 2001 y 2018. Gaspart dirigió el club entre los años 2000 y 2003.

Joan Gaspart, expresidente del BarçaJoan Gaspart, expresidente del BarçaAgencia EFE

La jueza Alejandra Gil, que investiga el caso Negreira, ha ordenado la declaración del Fútbol Club Barcelona con la condición de investigado para el 27 de enero de 2026 a las 10:45 horas. La declaración se realizará a través de Elena Fort Cisneros, al haber sido ésta designada en su día como representante del club en las presentes actuaciones, según fuentes jurídicas a laSexta.

Además, la magistrada pide al club que, en el plazo de 20 días, remita al Juzgado los contratos originales por los que Dasnil 95 SL y Nilsad SCP se obligaron a prestar servicios para el FCB, de asesoramiento arbitral remunerado desde 2001 hasta 2014, ambos incluidos, con identificación de los técnicos o auxiliares que prestaron los servicios en cuestión y para que aporte los videos, documentos o informes originales en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento.

También ordena la declaración testifical del expresidente del Barça, Joan Gaspat Solves, y de Ricardo Segura García, que se producirá el 6 de febrero a las 9:45 horas el primero y a las 10:30 horas el segundo.

Asimismo, pide a la Guardia Civil que aporte información sobre las cuentas bancarias investigadas en la causa, su numeración completa, las entidades bancarias a las que pertenecen así como sus titulares y autorizados. Y deberán facilitar el extracto de las cuentas en los que basaron las afirmaciones de su informe de 2 de agosto de 2024 e informe de análisis de cuentas y trazabilidad de los movimientos de fondos de 26 de noviembre de 2024.

