DIRECTO | Huelga de estudiantes contra el acoso escolar (y 48 horas de paros en la enseñanza media en Galicia)

El Sindicato de Madrid se prepara para la manifestación Desde el Sindicato de Estudiantes de Madrid ya tienen todo preparado para la manifestación que dará comienzo hoy, a las 12 horas, en la Puerta del Sol. "Para acabar con el monstruo del bullying en nuestras aulas y exigir medidas urgentes para atajarlo" reza el texto que han compartido en sus redes sociales: Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Huelga 28O | Bea de Vicente, tras el suicidio de Sandra Peña: "En la mayoría de colegios los protocolos fallan" La madre de Sandra Peña había denunciado al colegio la situación que vivía su hijo en varias ocasiones, pero el centro no puso en marcha ningún protocolo. La única medida que tomó fue cambiar a otras clases a las acosadoras de Sandra. Tras su muerte, la familia está planteando tomar medidas legales y la abogada Bea Vicente avisa: los colegios tienen responsabilidad. "En 2006, la Ley de Educación ya les advirtió de su responsabilidad y empezaron a implementarse los famosos protocolos", ha explicado Vicente en Más Vale Tarde. Sin embargo, alerta de que "en la mayoría de ocasiones están fallando esos protocolos". Bea de Vicente, tras el suicidio de la menor de 14 años en Sevilla: "En la mayoría de ocasiones los protocolos de los colegios están fallando" Más Vale Tarde Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Huelga 28O | ¿Qué pide el Sindicato de Estudiantes? La convocatoria de la huelga estudiantil de este martes, 28 de octubre, viene directamente ligada a la muerte de Sandra Peña, una joven de 14 años que se suicidó en Sevilla al regresar del colegio al que, aparentemente, su familia había trasladado que la niña estaba siendo víctima de acoso escolar. Desde mediados de octubre, cuando ocurrió, no han parado de sucederse los homenajes a la pequeña sevillana. El Sindicato de Estudiantes, convocante del paro de hoy, exige la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio en el que estudiaba Sandra —el Irlandesas de Loreto— y que se le retire la financiación pública, por no haber activado el protocolo contra acoso escolar. Asimismo, piden que se contrate a psicólogos y psiquiatras en la Sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad, alegando que ni la educación ni la salud mental pueden ser "un negocio", y piden "educación libre de los discursos de odio", de manera que los centros educativos se conviertan en "espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia y sin fascismo". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Huelga 28O | Sindicato de Estudiantes de Madrid: "Hoy gritamos para que mañana no tengamos que callar" Desde la sede madrileña del Sindicato de Estudiantes piden "acabar con el monstruo del bullying" en las aulas, así como "medidas urgentes" para poder atajarlo. "Sandra, hermana, nunca te olvidaremos. Ni a ti ni a todas las víctimas invisibles de esta lacra terrorífica", inciden desde el sindicato. La convocatoria de huelga lleva asociadas manifestaciones en medio centenar de ciudades: la de Madrid arranca a las 12:00h en la Puerta del Sol, a unos 700 metros de la sede del Ministerio de Educación. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Huelga | ¿Qué pide la enseñanza media en Galicia? En el marco de esta huelga convocada en Galicia, es importante entender qué piden los docentes que se suman a los paros. Entre sus reivindicaciones están la bajada de ratios en el inicio de todas las etapas educativas para el próximo curso, la recuperación del horario lectivo recortado en 2011 y en 2012 y el fin de la "discriminación horaria" en los CIFP y centros de enseñanzas artísticas. Los convocantes solicitan también "medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad"; un plan real de eliminación de burocracia —con, entre otras cosas, un incremento en la dedicación horaria para equipos directivos, coordinaciones y tutorías— y mejoras retributivas y reducción de jornada laboral a partir de los 55 años, además de la recuperación de las licencias por formación retribuidas. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

¿Cómo afecta la huelga estudiantil de Galicia? Los paros en la enseñanza media en Galicia afectan a todo el personal docente de centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, y se desarrollará desde las 00:00h de este martes, 28 de octubre, hasta las 23:59h del miércoles 29 de octubre. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La huelga del 28O coincide con la huelga de 48 horas de la educación media en Galicia La convocatoria del Sindicato de Estudiantes, que ha llamado a una jornada de huelga tras el suicidio de Sandra Peña, se suma este martes a las 48 horas de paros convocados por los sindicatos gallegos CIG (Confederación Intersindical Galega) y STEG (Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino en Galicia), que afecta a toda la enseñanza media, desde Infantil hasta el Bachillerato, incluyendo la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial (conservatorias, escuelas de idiomas y escuelas de arte). En total, son más de 30.000 docentes los que están llamados a la huelga, entre funcionariado de carrera, interino y sustituto, con incidencia en más de 370.000 estudiantes y cerca de 400.000 estudiantes de régimen especial. La Xunta de Galicia ha ordenado unos servicios mínimos para que las escuelas y centros escolares puedan garantizar su apertura y cierre. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo