El apoyo ciudadano a Maricarmen, de 87 años, logra paralizar su desahucio por el momento

Maricarmen, de 87 años, se enfrenta a un desahucio contra el que luchará "hasta el final".

Los detalles A sus 87 años, Maricarmen lleva viviendo 70 en la misma casa, que estaba sujeta a un contrato de renta antigua. La nueva empresa propietaria del inmueble le pide un alquiler inasumible y, al no poder pagarlo, pretendía echarla a la calle este miércoles.

El apoyo ciudadano a Maricarmen, de 87 años, ha logrado paralizar su desahucio por el momento, según ha informado el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en su cuenta de X. En la tarde de este lunes cientos de personas se concentraron en Madrid para protestar contra el desahucio a Maricarmen por un fondo buitre.

A sus 87 años, Maricarmen lleva viviendo 70 en la misma casa, que estaba sujeta a un contrato de renta antigua. La nueva empresa propietaria del inmueble le pide un alquiler inasumible y, al no poder pagarlo, pretendía echarla a la calle este miércoles.

Cuando el inmueble fue comprado, reclamaron a Maricarmen que pagara un alquiler de 1.650 euros al mes, más del triple de lo que hasta ahora ha sido su gasto en esa vivienda, situada en el barrio de Retiro. Asimismo, la afectada aseguró a laSexta que actualmente recibe una pensión de 1.450 euros: "Me sentí humillada. ¿De qué vivo entonces?", contó.

La anciana denunció a su vez que recibió el aviso de desahucio el 9 de octubre, es decir, tan solo 20 días antes. "Ni mis años ni mi cansancio me van a impedir seguir luchando. Lucharé hasta el final".

"No me voy a ir de mi casa. No sé si vendrán o no", aseguró. La clave es que su vivienda es de renta antigua, ahí es donde se encuentra el problema con el fondo.

Un contrato de este tipo, según una abogada, permite dos subrogaciones. La excepción que se necesita para que tenga carácter vitalicio teniendo en cuenta que es hija y no cónyuge es una discapacidad superior al 65%. "En este caso no se cumple porque tiene el 50% pero hay que tener en cuenta que tiene 87 años", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.