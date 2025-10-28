Sinner asume que no podrá con Alcaraz: "Es imposible..."

El tenista italiano dice que en lo que queda de 2025 ya no podrá asaltar el número 1 que posee Carlos Alcaraz.

Será realmente difícil que Jannik Sinner le arrebate el número 1 a Carlos Alcaraz, pero él directamente lo ve "imposible". Así lo ha dicho en pleno Masters 1000 de París, donde se podrían volver a ver las caras en la gran final.

Ha dicho Jannik, que ha renunciado a la Copa Davis con Italia, que no piensa en ello: "El número 1 ya es imposible. No pienso en ello por ahora, será un objetivo para el año próximo".

"Este año, ya no está en mis manos. Dado el año que he logrado, con éxitos fantásticos, lo que quiero es acabar la temporada de la mejor manera posible. Si puedo conseguir algo grande, mejor, si no, pues no pasa nada", dice un Jannik que buscará su último título de Masters esta temporada.

Sobre las finales que ha jugado y ha perdido, Sinner recuerda la otra de París, la de Roland Garros: "He jugado muchas finales, en Roland Garros jugué muy bien. Pero la temporada no ha terminado".

En aquella cayó contra un Alcaraz enorme, que remontó cuando parecía imposible. Los dos tenistas del momento se han repartido todos los Grand Slams de la temporada y parece que de cara al curso que viene la historia debería seguir igual. Porque no hay nadie en el circuito que ahora mismo les pueda hacer sombra.