Fernando Alonso, indignado con la FIA: "La gente no hace el circuito y..."

El piloto de Aston Martin terminó muy enfadado el GP de México y no dudó en mostrarse muy crítico con los rivales que se saltaron los límites de pista.

El GP de México fue un desastre para Fernando Alonso. Después de sufrir una mala salida y una mala parada en boxes, el asturiano terminó abandonando la carrera. Es el quinto abandono para el ovetense en 2025, el cuarto debido a un fallo mecánico. En este caso, el motivo fueron los frenos del monoplaza.

Ciertamente, la carrera no se preveía especialmente prometedora para Fernando. Sin embargo, lo que ocurrió durante la salida hizo estallar al español. "Como en Austin. La gente no hace el circuito, se va por fuera, gana tres o cuatro posiciones y la FIA mira para otro lado", expresó enfadado.

La indignación continúo en sus siguientes declaraciones para los micrófonos de 'DAZN': "Es una pena. Arriesgué apurando mucho en la primera curva, incluso con el riesgo de perder un trozo del alerón. Y no sirve porque la gente se saltó las tres primeras curvas. Es lo que hay, tampoco luchamos por nada significativo".

Eso sí, a pesar de la frustración, Fernando tomó nota de lo sucedido sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez: "Intentaremos aprovecharlo la próxima vez, aunque siempre intentando el máximo por la pista. Hay que aprender y mejorar. Estoy tranquilo. Iremos con optimismo a las cuatro carreras que faltan. Alguna oportunidad se presentará y tenemos que estar ahí para aprovecharlas".