La similitud entre Alcaraz y Federer que rememora una leyenda del tenis: "Tiene un don increíble"

Andy Roddick, tenista n.º 1 del mundo en 2003, asegura en su podcast que tanto Carlos como Roger comparten una característica única a la hora de jugar con el marcador en contra.

Carlos Alcaraz es, junto a Jannik Sinner, uno de los máximos exponentes del tenis actualmente. Heredero de la época dorada del tenis, donde Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic se disputaban cada Grand Slam, el español continúa con su legado peleando por cada torneo.

El estilo de juego de Carlitos es el mejor, junto al del italiano, y aunque está muy influenciado por Nadal, una leyenda del tenis asegura que el de El Palmar le recuerda a Federer.

Andy Roddick, extenista estadounidense y número uno del mundo en el ranking de la ATP en 2003, ha hablado sobre ambos tenistas en su podcast, 'Served with Andy Roddick', y su similitud a la hora de jugar.

En concreto, Roddick se ha referido al "modo supervivencia" de ambos tenistas, que vio en primera persona al enfrentarse al suizo en un partido de exhibición en el Madison Square Garden.

"Recuerdo que resistió cuatro o cinco puntos de partido. Este cabrón tiene un don increíble y además está en modo supervivencia. Y mi punto aquí es ver a alguien que normalmente no tiene que entrar en modo supervivencia, verlo entrar en modo supervivencia y adaptarse, y hacerlo como hizo Alcaraz", cuenta Andy en su podcast.

Roddick ha vuelto a ver esa característica única en Alcaraz, cuando Carlos se enfrentó a Sinner en la final de Roland Garros, y el español fue capaz de remontar el encuentro ante el italiano (6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7).

Alcaraz, en busca de revalidar el Nº 1

Este 2025 ha sido sin lugar a dudas el año de Carlos Alcaraz. En total, esta temporada el español ha conquistado un total de ocho títulos, entre los cuales destacan el US Open, 3 ATP Masters 1000 (Cincinnati, Roma y Montecarlo) y un Roland Garros.

Además, 'Charlie' ha sido número uno del mundo por segunda vez, desde que lo consiguió en 2022. En enero volverá a las pistas en partido oficial para disputar el Open de Australia, único Grand Slam que no tiene en su palmarés.