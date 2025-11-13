El extraño asalto de dos individuos a las instalaciones de Alpine: ¿Un caso de espionaje?

Según informan medios franceses, dos hombres entraron en las instalaciones tras romper una ventana del edificio principal. No se llevaron nada.

Las instalaciones del equipo Alpine, de Viry-Châtillon, han sufrido un asalto de película. Los dos individuos, que entraron y salieron en apenas unos minutos, no se llevaron nada. Por lo que los medios franceses hablan de un caso de posible "espionaje industrial".

Todo ocurrió en la noche del pasado lunes. Los dos sospechosos entraron al edificio rompiendo una de las ventanas de la zona principal. Allí estuvieron durante algunos minutos, acudiendo a los despachos principales.

Sin embargo, los investigadores han descartado que sustrajeran nada. Por lo que la hipótesis del espionaje toma fuerza.

La policía francesa sigue investigando lo ocurrido y todavía no se ha producido ninguna detención, aunque no se descartan en las próximas horas.

Viry-Châtillon no es la sede principal del equipo Alpine. Se trata de unas instalaciones secundarias. Allí no trabaja todo el equipo que forma parte de la Fórmula 1.

Lo que sí se sabe es que los asaltantes no se llevaron nada. ¿Accedieron al edificio en busca de algunos documentos que quizá fotografiaron? Un posible caso de espionaje que está siendo muy comentado en Francia.