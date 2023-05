Amén de la dantesca elección de Aston Martin a la hora de cambiar los neumáticos del monoplaza de Fernando Alonso, lo más comentado del Gran Premio de Mónaco es, sin duda, la imagen que dejó el asturiano en el podio.

El bicampeón, segundo en el Principado, se colocó en su cajón, pero dejando su pie izquierdo apoyado en el lugar de Max Verstappen.

¿Casualidad?, ¿causalidad?, ¿lo hizo a propósito? Todos los aficionados de Fórmula 1 se lo preguntaron... y él dio respuesta en rueda de prensa.

"No ha sido por nada en realidad. Para la foto siempre me pongo en la posición N.º 1 después del champán. Ya lo pisé un par de veces este año, pero me encantaría recibir el trofeo desde allí", explicó.

El ovetense es consciente de que mucho tiene que cambiar el Mundial para que pueda disputarle la corona a Verstappen.

"Seré feliz peleando por el campeonato con todos los segundos lugares hasta fin de año o peleando por el campeonato el próximo año", añadió.

Este próximo fin de semana, de cara al Gran Premio de España en Montmeló, Alonso y Aston Martin tienen otra gran oportunidad de luchar por la victoria.