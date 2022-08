Firmado su nuevo contrato con Aston Martin hasta 2024 y definido 'El Plan', Fernando Alonso sabe que competirá en el 'Gran Circo', mínimo hasta los 43 años... aunque, tal y como él ha confirmado, nunca colgará el volante.

En una charla con con su patrocinador 'RAW' en la que también estaban Aleix Espargaró y Alejandro Valverde, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 aseguró que nunca se retirará del automovilismo.

"Del deporte motor creo que nunca me retiraré. Del deporte a máximo nivel, la F1, me retiraré cuando no sea feliz... pero fuera de la Fórmula 1 hay otras categorías menos exigentes", apuntó.

"En mi caso cuando dejé la F1 en 2018, esos dos años estaba agotado mental y físicamente de todos los compromisos que requiere pilotar. En esta nueva etapa no tengo ese mismo estrés o cansancio. Tampoco sé decir cuánto seguiré en la F1", añadió.

Paralelamente, y hablando desde la experiencia que te otorga llevar desde 2001 relacionado con el 'Gran Circo', al asturiano le preguntaron sobre las relaciones entre los pilotos de la parrilla.

Según Alonso, hecho que lamenta, el ego y el secretismo reinan en el paddock, lo que impide que las relaciones fluyan como en otras disciplinas.

"Quizás en la F1, más bien, por desgracia, no tenemos la amistad que hay en otros deportes. En el ciclismo tienes a tus compañeros y rivales y parece que hay buen ambiente", explicó.

"En la F1 hay bastante distancia entre todos los pilotos, secretismo, bastante ego en el paddock entre todos", zanjó.

Eso sí, cabe reseñar que, a pesar de esa mala fama enterrada de mal compañero, Alonso es de los pilotos que más interactúa con el resto proponiendo intercambio de cascos o manteniendo conversaciones ante las cámaras.