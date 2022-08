Fernando Alonso ha vuelto a hablar después de que su fichaje por Aston Martin haya sido la bomba del verano en la Fórmula 1. En un directo en Instagram, donde también se encontraban Aleix Espargaró y Alejandro Valverde, el bicampeón del mundo ha hablado de diferentes temas como que su ilusión se ha visto renovada tras fichar por la escudería de Lawrence Stroll, de las diferencias entre los actuales pilotos de la parrilla o de su retiro.

"Las vacaciones se han acabado ya. Hacían falta. Tenemos un calendario muy cargado. Ya tengo las pilas cargadas. 'El Plan' era volver a la F1. Después de 18 años, me tomé dos años fuera de la máxima categoría. Hice las 24 Horas de Le Mans, la Indy 500, el Dakar... Fue enriquecedor tanto en lo profesional, como en lo personal. Volver a la F1 era un reto atractivo y ha salido bien", comenta Alonso.

Al asturiano se le escapó la duración de su contrato con Aston Martin, ya que tan solo se sabía a través del comunicado de la escudería británica que era un contrato "multianual": "Estoy cómodo con el coche. Me siento rápido y en forma. Ahora con el fichaje por dos años más con otra escudería (Aston Martin) renuevas un poco las ilusiones y ojalá que salga bien".

También ha hablado sobre lo frías que son las relaciones hoy en día entre los pilotos de la parrilla: "En la F1, por desgracia, no tenemos la amistad que hay en otros deportes como en el ciclismo y MotoGP. En la F1 hay bastante distancia entre todos los pilotos. Hay mucho secretismo y ego. No hay conversaciones normales".

Sobre su retiro en la F1

"No tengo nada calculado. El deporte es nuestra vida, lo ha sido siempre, desde niño. Sabemos que tenemos fecha de caducidad. No vamos a trabajar hasta los 65 como en otros trabajos. Intentas disfrutar todo lo que puedes de tu tiempo aquí", explica.

Además, recuerda cuando se retiró en 2018: "Cuando dejé la F1 estaba agotado mental y físicamente. Estaba exhausto de todos los compromisos que requiere pilotar y ahora en esta nueva etapa no tengo ese estrés o cansancio. Estoy más fresco. Tampoco puedo decir cuánto tiempo más voy a seguir en la F1".

"Del deporte del motor no me retiraré nunca, pero del deporte más exigente será antes. Dejaré la F1 cuando vea que no me hace feliz, pero ahora mismo es todo lo contrario", comenta para cerrar el tema.