La temporada de Alpine está siendo un tanto agridulce. Si en 2021 los de Enstone apostaron por la fiabilidad, en 2022, con el cambio de reglamento y de organigrama en el equipo, han primado la potencia y los fallos en el monoplaza se han acrecentado.

Fruto del azar, la casualidad o la causalidad, Fernando Alonso ha salido bastante más perjudicado que su compañero, Esteban Ocon, quedando K.O. en momentos en los que estaba situando a su A522 en una posición muy superior a la esperada.

Fue el caso de la clasificación del Gran Premio de Australia, en la que un fallo hidráulico le empotró contra el muro cuando venía pulverizando los sectores en Q3.

Sin embargo, cuando el coche le ha respetado, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha demostrado que, a sus 41 años, aún le queda cuerda para rato. La clasificación bajo lluvia en Canadá, la prueba más clara de ello.

Pues bien, lejos de impresiones puramente subjetivas, la Fórmula 1 ha comparado el redimiendo de Alonso y Ocon tras 13 citas consumidas del calendario.

Mientras que el asturiano ha clasificado mejor en ocho Grandes Premios, el francés ha quedado por delante el domingo en las mismas ocasiones.

Por ello, el galo suma más puntos (58) que el ovetense (41), aunque el mejor resultado de ambos es el mismo (un quinto puesto). Eso sí, la mejor posición de salida se la lleva Fernando con su segundo puesto en Canadá, muy por delante del quinto del francés.

En lo referente a carreras no finalizadas, dato muy hilado a los fallos de fiabilidad de Alpine, Alonso no ha terminado en dos ocasiones, mientras que Ocon solo en una.

Con nueve carreras por delante y sin la presión de la incertidumbre del futuro, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Alpine afrontan un final de temporada que dirimirá quién ha sido el mejor... siempre en términos objetivos (datos), ya que las sensaciones son mucho más favorables al español.

Fernando 🆚 Esteban

How the two @AlpineF1Team drivers compare at the summer break! 📊#F1 pic.twitter.com/QgWYeZTpyB