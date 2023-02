La lesión de Lance Stroll ha provocado un imprevisto en la organización de Aston Martin para la preparación de la temporada que empezará de manera oficial en dos semanas.

Mientras tanto, en las sesiones de los test de Bárein, Fernando Alonso tuvo que compartir el pasado jueves el nuevo AMR-23 con Felipe Drugovich y también lo hará el sábado, según 'Antonio Lobato'.

En el primer día de test el brasileño Drugovich estuvo en pista por la mañana y el bicampeón del mundo por la tarde, mientras que el viernes Fernando Alonso ha doblado en ambas jornadas. En la matinal ha vuelto a asombrar marcando el tercer mejor crono, tan solo por detrás de Carlos Sainz y Logan Sargeant.

Drugovich estará por la mañana en pista y Alonso cogerá el testigo por la tarde, por lo que Fernando al menos descansará en una sesión que le servirá para ver desde el garaje con otra perspectiva cómo se desarrolla el monoplaza.

Esta nueva organización no sería una noticia si no fuera porque Lance Stroll sufrió un accidente de bicicleta por el que aún no es segura su presencia en la primera carrera del año.

Our driver line-up for day three of #F1Testing will be as follows.

AM - @FelipeDrugovich

PM - @alo_oficial pic.twitter.com/gtJF6BWhyb