Carlos Sainz, positivo tras su jornada matinal en los test de pretemporada: "Estoy aprendiendo mucho, me estoy divirtiendo y esperamos que poco a poco sigamos progresando".

"Hasta que no vaya al límite en clasificación y vaya a buscar esa última décima que me faltaba el año pasado... En los test es imposible saber si la tengo en el bolsillo o no, hasta la primera carrera me da que no lo sabremos", comenta el español.