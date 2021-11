Desde que debutase en Fórmula 1 en 2001 al volante de un Minardi, Fernando Alonso hizo historia en el 'Gran Circo' hasta que en 2018 decidió dar un paso al lado para probar (y ganar en algunos casos) otras disciplinas como el Mundial de Resistencia, la IndyCar o el Dakar.

Tras dos años lejos del 'Gran Circo', el asturiano decidió retomar su historia en la categoría reina de la mano de Alpine y con un objetivo: consumar 'El Plan' en 2022.

Después de subir al podio en el GP de Catar, el bicampeón del mundo ha repasado su trayectoria en el podcast de la F1, 'Beyond the Grid'.

En él, además de asegurar que seguirá corriendo hasta, al menos, 2023 y hablar de su 'espinita clavada' con Lewis Hamilton, el ovetense ha señalado quién ha sido su rival más duro a lo largo de la carrera.

Como no podía ser de otra forma, ese es Michael Schumacher, el 'rey' al que destronó en 2005 y 2006: "Fue el mayor rival que he tenido en mi carrera. Fue un profesor para mi en muchos sentidos, yo era joven y el tenía tanta experiencia que intentaba cosas nuevas cada carrera. Era increíble el rendimiento que podía sacar en un fin de semana que no era competitivo. A veces hacía magia. Tanto Hamilton como él te llevan al límite. Si quieres ganarles, tienes que rendir al máximo".

A su vez, ha hablado de Kimi Raikkonen, que este año se despide de Fórmula 1 como un ídolo de la afición: "Ambos debutamos en 2001, hemos ganado carreras, hemos sido campeones... es un gran personaje en la Fórmula 1 y es justo lo que ves, frío, poco hablador, aunque distinto en el interior, no es tan 'Iceman', con él se puede hablar claro de muchas cosas y compartimos muchos puntos de vista, como vivir en una burbuja irreal, aviones de lujo, hoteles de 5 estrellas y lo falso que puede ser este mundo".

Por último, Alonso, con 'solo' dos Mundiales, ha señalado que no siempre ha estado a la cabeza de la parrilla en términos de potencia del monoplaza.

"En F1 quizá haya llevado el mejor coche tres veces. En la primera mitad de 2005, donde el Renault era más fiable que el McLaren de Kimi, que era más rápido, luego en la primera parte de 2006 y después Ferrari con Bridgestone nos igualó en 2007 y unas veces éramos nosotros y otras ellos", ha zanjado.