El escalofriante relato de Jorge Martín: "He estado muy cerca de la muerte..."

El piloto de Aprilia reconoce que llamó a su novia y a su madre para despedirse: "Sentía por dentro que me iba...".

Jorge Martín ha vivido un calvario con las lesiones. Ha tenido que pasar por un proceso de recuperación duro. E incluso se vio cerca de la muerte. En una entrevista a 'AS' ha relatado que llamó a su novia y a su madre para despedirse en uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Creo que nunca he estado cerca de la retirada, porque soy una persona incansable y siempre voy a volver y en mi peor momento saco mi mejor versión. Eso lo he hecho una tras otra vez y creo que eso define a los mejores deportistas. Sí que he estado más cerca de la muerte de lo que me hubiese gustado. Sobre todo recuerdo ese momento en el que estaba en el hospital y pensaba que me iba. Sentía por dentro que me iba y llamé a María y a mi madre porque quería decirles adiós", cuenta el campeón de MotoGP.

"Ese momento de derrumbarme fue... buah, se me ponen los pelos de punta sólo de recordarlo. Pero bueno, aprecias el resto de las cosas que te trae la vida. Todo lo que puedo vivir y estar en el presente es lo que te da y son experiencias que hay gente que no vivirá nunca", relata el de Aprilia.

Justo en el cambio de equipo sufrió una lesión inesperada: "Fue una lesión, luego otra, te duele, te entumece, tienes que recuperarte, pero ya la tercera fue muy mental".

"Necesitaba desconectar de las motos. No quise saber nada de motos durante un par de meses, hasta que me puse otra vez a entrenar y a prepararme hasta el día de hoy. Depende del contexto, en unas cosas duele más lo físico y en otras lo mental", dice el piloto madrileño.

La "tranquilidad" de ser campeón

El curso pasado Martín se proclamó campeón con la Pramac, la satélite de Ducati: "A mí no me ha cambiado nada el haber sido campeón. Sí que es verdad que serlo me ha dado esa tranquilidad de conseguir lo que quería en mi vida, pero no quiero que me quite el hambre de victoria".

"Hay mucha gente que se conforma, que dice que ha ganado y no vuelve a ganar nunca más, pero yo quiero volver a ganar. Voy a pelear con todo lo que sé. Voy a estar obsesionado con volver a ganar. No sé cuánto tardaré y si lo voy a poder conseguir, pero daré lo mejor de mí. Creo que esto es importante entenderlo y tener un propósito en MotoGP. Lo más importante cuando estás en ese momento es tener un propósito, saber por qué quiero volver", sentencia.