La pareja formada por Fernando Alonso y Lewis Hamilton en McLaren en 2007 es sin duda una de las mejores duplas de la historia de la Fórmula 1. El asturiano, campeón del mundo con Renault en 2005 y 2006, aterrizó en la escudería de Woking en busca de su tercera corona, pero allí se encontró al 'rookie' británico, sediento de poder superar al mejor de la época.

Ambos llegaron con opciones al título en la última carrera y ambos acabaron empatados a puntos en el campeonato... pero a McLaren se le escapó el Mundial por no saber gestionar la relación con ambos pilotos.

Al término de la temporada, Fernando volvió a Renault y Hamilton pasó a ser el primer espada de McLaren... y el resto ya es historia.

Ahora, repasando su trayectoria en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond the grid', Alonso ha recordado ese año con el británico, señalando que ninguno estaba listo para el reto: "Creo que con Lewis no tuvimos, digamos, la competición que yo buscaba. Compartimos un equipo y eso, para la gente en general, es la mayor lucha que puedes tener, pero en 2007 creo que ninguno estábamos listos".

"Claramente él quizás no estaba listo para la lucha porque era un debutante que llegaba a la Fórmula 1 y yo no rendía al máximo, no estaba integrado con el equipo", explica.

"Tuvimos luchas juntos y el estrés de pelear por el Campeonato y no estábamos bien gestionados entonces. Terminamos con el mismo número de puntos en el Campeonato, que se puede ver como una lucha muy grande, pero creo que ambos podríamos haberlo hecho mejor", añade.

En las temporadas posteriores ya ninguno pudo competir contra el otro en igualdad de condiciones: "Luego, en los años siguientes, yo tenía un paquete mejor en Ferrari que él cuando estaba en McLaren, así que no luchamos de manera directa y cuando se cambió a Mercedes, él tenía un paquete mejor y nunca hemos tenido la oportunidad de volver a luchar juntos otra vez".

Por ello, el asturiano destaca que "le falta" una lucha en igualdad de condiciones contra Hamilton: "Así que ese es un punto que me falta en mi trayectoria. Pero obviamente es una leyenda del deporte y él, como Michael, empujó al límite porque si quieres vencer a Lewis, necesitas dar lo mejor de ti".