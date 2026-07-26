La genialidad de Alonso frente a Colapinto en el Gran Premio de Hungría

El asturiano dejó un adelantamiento formidable ante el Alpine del piloto argentino. Todo en el mejor gran premio de Aston Martin de la temporada en cuanto a sensaciones.

Aston Martin tiene otra cara y Fernando Alonso, también. La escudería británica cosecha en el Gran Premio de Hungría su mejor resultado conjunto y, más importante, sus mejores sensaciones en todo lo que llevamos de temporada en el 'Gran Circo'.

Las dieciseis mejoras implantadas en el monoplaza antes de este GP han surgido efecto. Prueba evidente de ello ha sido que el Aston ha dejado de ser el peor coche de la parrilla. El ritmo y el rendimiento mostrado por el coche es otro bien distinto al visto hasta ahora.

Fernando Alonso ha terminado en decimocuarto lugar y Lance Stroll ha sido decimotercero. Fernando ha cuajado un gran fin de semana certificando su clasificación para 'Q2' en la 'qualy' del sábado y firmando una gran carrera en la jornada de domingo.

Además, el bicampeón ha dejado una genialidad en pista. Durante la segunda mitad de carrera, Fernando no ha dudado en lanzarse desde muy lejos para adelantar a Franco Colapinto. El argentino no pudo hacer nada ante una acción de Alonso de muchísimo calibre en la primera curva.

Aston Martin y el piloto español ponen fin al mejor fin de semana del año en cuanto a rendimiento se refiere. Es cierto que no es el mejor resultado de Fernando (fue décimo en Mónaco) pero las sensaciones que transmite el monoplaza son otras bien distintas. Solo falta saber si la escudería será capaz de manterner esta dinámica positiva de cara al futuro.