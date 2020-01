El Mundial de Fórmula 1 2020 no ha empezado, pero todas las miradas están puestas ya en el de 2021. El cambio de reglas y el baile de pilotos está ya en boca de pilotos, equipos y también de sus respectivos jefes para ver si, con las novedades esperadas para el próximo año, alguien puede plantar cara al imperio Mercedes. Todos tienen algo que ganar, salvo un Sebastian Vettel que salvo milagro va a tener que buscarse la vida.

Ya lo avisaron en Ferrari. Y es que el alemán seguirá un año más, seguirá después de una temporada horrible en la que si logró una victoria fue por... bueno, porque en Maranello le echaron una mano. Además, en ninguno de los años que ha estado en Italia ha podido hacer lo que sí hizo Fernando Alonso: pelear un Mundial hasta la última carrera.

Su único triunfo en 2019 fue en Singapur, con un Charles Leclerc que sabía que en cuanto a estrategia se llevó la peor parte en la noche de Marina Bay. Sin embargo, en Ferrari ya han dejado claro que es el monegasco su apuesta para el futuro, y de hecho ya buscan a ver quién podría ser su compañero de cara a 2021.

En mayo decidirán

La decisión, como dijeron en su día, llegará en mayo. Llegará después de que se hayan disputado cinco carreras. Dos de ellas serán nuevas para toda la parrilla. Vietnam y Holanda se incorporan al calendario, y a pesar de que el Gran Premio tulipán vuelve nadie ha corrido en competición en Zandvoort.

Cuando acabe la prueba holandesa, en Ferrari habrán tomado una decisión que parece estar ya tomada: no renovar a Sebastian Vettel para 2021. Su asiento será sin duda el más codiciado para la temporada 'del cambio', y hay dos españoles que opositan a ocupar dicha plaza y a vestir el rojo.

Alonso, Sainz, Ricciardo... y Hamilton

Uno de ellos es el de siempre. Fernando Alonso ha lanzado algún que otro guiño a la 'Scuderia' y no ha negado que en caso de que Ferrari sea quien llame todo puede suceder. Además, confirmó tener un grupo de whatsapp con miembro del equipo italiano.

En su haber está que es un piloto contrastado y con experiencia, que bien puede tener mucho que decir en una época de cambios como la que se avecina en 2021. En su contra, que en Ferrari no parecen estar por la labor de contar con sus servicios. Al menos de momento.

El caso de Carlos Sainz es diferente, pues en Maranello no solo no le han cerrado las puertas sino que incluso han reconocido que les interesa. Su gran temporada en McLaren no ha pasado desapercibida, con un sexto puesto en el Mundial de pilotos y un podio en Brasil. Tanto una cosa como la otra eran prácticamente impensables cuando se inició la temporada.

Ahora bien, el madrileño se ve estupendamente de naranja. Es el líder de los de Woking, y el proyecto parece tener una dirección clara en tono ascendente. Sainz se sigue viendo en McLaren en 2021, pero todo dependerá de la evolución del monoplaza.

No hay que descartar que ni uno ni otro acaben en Ferrari. Con Lewis Hamilton teniendo avanzada su renovación con Mercedes, según dicen desde Italia, la opción Daniel Ricciardo vuelve a aparecer en el horizonte. El australiano podría ser el complemento ideal para Charles Leclerc, y dejaría libre un asiento en Renault que podría ser, sí, para Fernado Alonso.

Todos a por el trono de Mercedes

Se avecina un buen baile de nombres y de pilotos, y a buen seguro alguna que otra sorpresa inesperada para un Mundial de F1 2021 en el que Mercedes puede perder el trono.