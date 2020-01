El piloto español Fernando Alonso, que está compitiendo en el Dakar 2020 con el equipo Toyota, ha considerado que a sus 38 años no está "demasiado viejo" para regresar en un futuro a la Fórmula 1, aunque su principal objetivo del año es ganar las 500 Millas de Indianapolis. "De momento solo pienso en las 500 Millas. Después de mayo será el momento de tomar una decisión importante para 2021, incluso si no he reflexionado todavía bien. En 2019, sin Fórmula 1, estuve muy ocupado con el Endurance, Daytona, la preparación del Dakar", afirmó Alonso en una entrevista publicada este miércoles por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

"Este año no quiero programar nada para después de Indianapolis, sino pensar bien en 2021. Quiero reflexionar por si quiero regresar a la Fórmula 1 todavía algunos años, no soy demasiado viejo para regresar", agregó. El ovetense concedió la entrevista antes de disputar la décima etapa del Dakar, en la que sufrió un vuelco al atravesar una duna en una zona de espectadores que se encontraba a un kilómetro de la salida de la prueba. Su coche dio dos vueltas de campana y volvió a quedar sobre las cuatro ruedas, pero sufrió algunos daños como la pérdida del parabrisas, lo que obligó al campeón de Fórmula 1 a detenerse durante más de una hora.

Alonso explicó que regresar a la Fórmula 1 es una opción que baraja, tal y como la eventualidad de "disputar todo el campeonato Indy, o correr el Hypercar en el WEC", algo que conlleva prolongar su carrera "todavía algunos años". Y es que el piloto asturiano busca constantes desafíos y el Dakar es uno de ellos. "Ha sido un gran cambio, el Dakar es una prueba en la que tienes que pensar a largo plazo. En este sentido es uno de los retos más grandes. No debes conducir siempre al cien por cien, sino al ochenta. Pasas de 20 minutos a 150 km/h a una hora a 15 km/h entre las rocas. Adaptarse es difícil", dijo. "Es un desafío personal, quiso ser veloz en un coche de rally. Es una aventura, pero ganar la 500 Millas es un reto más competitivo. Allí ganar es mi único objetivo. Estoy cerca de correr con el equipo Andretti", añadió.

Alonso también se refirió a la Fórmula 1, categoría en la que fue campeón en 2005 y 2006, y consideró que el británico Lewis Hamilton, que ganó en 2019 su sexto campeonato, está capacitado para alcanzar al alemán Michael Schumacher como siete veces campeón mundial. "Hamilton puede ganar el séptimo Mundial. Cada uno tiene su carácter, tanto Schumacher como Hamilton dominaron gracias a las prestaciones de los coches, algo que les ha permitido hacer lo que querían fuera de la Fórmula 1. Michael tenía más disciplina y preparación, estaba más en la dinámica de equipo. Lewis tiene otro carácter y un estilo de vida que no estaría bien si tuviera un coche normal, porque sus jefes no estarían contentos", opinó. Y elogió el talento del monegasco Charles Leclerc, gran esperanza de Ferrari para el futuro tras doce años sin título de pilotos. "Leclerc es joven, tiene talento y lo ha hecho bien desde muy pronto. Esperemos que tenga muchos años por delante con posibilidades de ganar", afirmó.