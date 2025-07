Unanimidad en los expertos de la F1 con el podio de Hulkenberg en Silverstone: Alonso, en el top 10

El ranking semanal de la Fórmula 1 vuelve a aparecer tras lo acontecido en el GP de Gran Bretaña. Los expertos tienen claro quién debe liderar el top 10 de los pilotos más valorados en la pasada cita. El primer puesto debía ser para Nico Hulkenberg al conseguir su primer podio corriendo para Sauber.

El alemán es valorado con un 9.8 en un fin de semana que fue de menos a más: "El domingo marcó la salida número 239 de Hülkenberg como piloto de F1, con el debut del alemán para Williamsen 2010. Parecía que iba a ser una carrera difícil después de una eliminación en la Q1".

"Pero usó su habilidad de carrera y su vasta experiencia para subir brillantemente del decimonoveno al tercer lugar en un encuentro húmedo-seco, llevándose finalmente a casa el trofeo", han elogiado los expertos.

El segundo y el tercer puesto del podio pertenece a los McLaren. El ganador en Silverstone, Lando Norris, recibe un 9.0 y Oscar Piastri un 8.4. Cerrando el top 5 hay un doble empate entre el Alpine de Pierre Gasly y el Ferraride Lewis Hamilton con un 8.2. El británico se quedó a las puertas del podio en su cita más especial del año.

En este ranking semanal destaca la aparición de los dos Aston Martin. A Lance Stroll le colocan sexto con un 7.4 tras rodar en el podio durante varias vueltas, pero no logró consumarlo y cayó varias posiciones en las últimas vueltas. Y en el caso de Fernando Alonso es valorado con 7.0 situándole en el noveno puesto.

Williams y Red Bull están representados con Max Verstappen y Alexander Albon con la misma puntuación en séptima posición. El neerlandés y el tailandés han recibido un 7.2. Finalmente, el Haas de Oliver Bearman cierra la lista con un 6.2.

No prizes for guessing who tops the @aramco Power Rankings for Silverstone... Nicooooo Huuulkenberg 👏#F1#BritishGPpic.twitter.com/KZdkrs7LKb