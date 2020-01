No hay Fernando Alonso sin Fórmula 1. El asturiano ha vuelto a dejar claro que tiene en la mente volver al 'Gran Circo', esta vez en una entrevista en 'Cope'.

"Me siento piloto de Fórmula 1. Es lo que me gusta y lo que mejor sé hacer", asegura Alonso. Pese a encontrarse en mitad de su aventura en el Dakar, en el que ha estado a punto de lograr su primera victoria de etapa, el piloto no para de pensar en su posible vuelta.

"Me toca valorar si volver a esa vida o no y ver qué equipos están interesados", afirma. Es una nueva declaración que deja claro que Alonso está más que dispuesto a volver, poniendo una fecha concreta para tomar una decisión.

"Tengo la idea de volver a la Fórmula 1. En verano tomaré una decisión", desvela Alonso. En los últimos días, su posible fichaje por Andretti para las 500 Millas de Indianápolis ha hecho que se abran los rumores de una 'reconciliación' con Honda, lo que le permitiría fichar por Red Bull en un futuro y compartir equipo con un Verstappen que no pierde ocasión en elogiar al español.

Solo hay dos asientos que se le han cerrado, dos con los que prácticamente no se contaba de primeras, el de Verstappen en Red Bull y el de Leclerc en Ferrari. Las dos grandes estrellas jóvenes de la F1 han renovado sus compromisos con sus equipos.