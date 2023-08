La bajada de rendimiento de Aston Martin es una de las grandes incógnitas de la temporada. Después de un inicio de temporada prometedor, logrando seis podios en las primeras ocho carreras, el equipo de Silverstone se ha venido abajo, quedándose rezagado ya no solo respecto a Red Bull, sino también en comparación con Mercedes, Ferrari e incluso McLaren.

Tanto es así que en los últimos cuatro grandes premios han sido claramente el quinto equipo, estando muy lejos de los equipos de cabeza. Se ha especulado mucho sobre los motivos de esta pérdida de competitividad, hasta el punto de que en el paddock se empezó a sospechar que se debía a que la FIA había encontrado alguna ilegalidad en el AMR23 y obligó al equipo a revertirla.

Esta teoría cobró aún más fuerza hace una semana en el Gran Premio de Bélgica, cuando el jefe de equipo de Aston Martin, Mike Krack, fue preguntado en rueda de prensa si la Federación había frenado el desarrollo del coche. "Ni confirmo, ni desmiento", respondió el jefe de equipo de Aston Martin.

"¿Por qué a mitad de año...?"

Una semana después, Fernando Alonso ha hablado al respecto y ha asegurado que, en el caso de que Aston Martin haya encontrado alguna laguna en el reglamento, deberían permitirles continuar con normalidad hasta final de temporada.

"No debería cambiarlo. Si encuentran algo y hacen algo, deberían mantenerlo por el resto del año. Y si no fuera legal, no debería serlo durante las primeras diez carreras de la temporada", ha asegurado el español en declaraciones recogidas por el medio francés 'Nextgen Auto'.

"Tampoco estaba a favor de cambiar las aletas flexibles a mitad de año porque si un auto arranca con algo de flexión, ¿por qué a mitad de año tienes que endurecer esas aletas o algo así? Un año, el alerón delantero de Red Bull estaba haciendo cosas raras y, de una carrera a otra, fue prohibido", ha explicado Alonso.

Aston Martin también ha achacado el cambio en las carcasas de los neumáticos que se llevó a cabo precisamente hace dos meses, coincidiendo con la caída de su rendimiento, algo con lo que Alonso también está totalmente en desacuerdo.

"No soy fan de los cambios de neumáticos"

"No sé, no tengo toda la información que tengo. Pirelli. No soy fanático de los cambios de neumáticos o de reglas a mitad de año", ha aseverado.

"No vi explosiones u otras cosas en la primera parte del año, pero tal vez vieron aspectos críticos en los neumáticos que no conocemos. E hicieron este cambio por una razón", ha dicho Fernando Alonso para concluir.