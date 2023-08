Bendito problema el que tiene McLaren con su futuro. Actualmente, la marca británica cuenta con dos de los mejores pilotos jóvenes de toda la parrilla y, además, tiene a su vez a dos de los mejores proyectos de pilotos de F1 del mundo.

Es el caso de Alex Palou y Pato O'Ward, dos pilotos de categorías diferentes pero que tienen potencial más que de sobra para triunfar en el 'Gran Circo'. Además, en el caso del español, parece que su futuro está más cerca que nunca de la máxima categoría del automovilismo.

Palou es líder desatacado de la IndyCar y, por ello, tiene su segundo título mundial 'a tiro de piedra'. Asimismo, el dominio que está demostrando en la competición norteamericana está a la altura de muy pocos, por lo que no son pocos los equipos de Fórmula 1 que ya se han fijado en él.

Precisamente por ello, Zak Brown, CEO de McLaren, ha alabado públicamente la labor y la habilidad del rendimiento del español a través de unas declaraciones recogidas por 'SpeedWeek'.

"El estado de forma de Palou esta temporada no sorprende, pero no obstante es muy impresionante. Domina en la IndyCar, donde normalmente uno no puede ser dominante", afirma Brown.

Asimismo, Zak también abre la puerta a un posible futuro en la Fórmula 1: "Aún no hemos tomado una decisión final, pero tenemos que usar 'rookies' en los entrenamientos libres. Después de las finales de IndyCar en septiembre en Laguna Seca, verás a los dos en el entorno de la Fórmula 1".

Además, cuando a Zak le preguntan sobre un posible futuro en otras categorías, el británico lo tiene claro: "No veo ninguna razón para hablar en contra. Actualmente no tenemos una cabina de carrera disponible. Estoy absolutamente convencido de que ambos tienen potencial para la Fórmula 1".