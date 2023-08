La primera mitad de la temporada ha rozado el sobresaliente para Aston Martin. Sin embargo, el mal rendimiento del monoplaza en las últimas carreras ha empañado los seis podios que Fernando Alonso ha conseguido en doce carreras.

Una bajada de rendimiento que ha provocado que la marca británica retroceda hasta la tercera posición en el Mundial de Constructores y que, de poder luchar con Max Verstappen, pasen a sufrir por puntuar.

Algo que sin duda es muy extraño y ha sembrado la duda y la confusión dentro del 'Gran Circo'. Mucha gente sostiene que esto se debe a un mal uso de las horas de túnel de viento o que simplemente las mejoras de Canadáno se han optimizado bien.

Es necesario recordar que Eric Blandin, jefe de aerodinámica de Aston Martin, ya mencionó en enero que había encontrado ciertas lagunas en el reglamento que les permitía realizar innovaciones inteligentes.

Sin embargo, Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, ha hablado sobre este tema a través de una entrevista con Ted Kravitz, asegurando que no pueden "entrar demasiado en detalles".

Asimismo, cuando se le pregunta sobre una posible interferencia de la FIA, Krack lo tiene claro: "No puedo confirmar y no puedo negar. Podríamos haber introducido algo y ahora es el momento de arreglarlo. Creo que no deberíamos entrar demasiado en detalles, no podemos".

Sin confirmarlo ni desmentirlo, ha generado la duda de una posible intervención de la FIA. El bajón de Aston Martin ya está asociado a las mejoras del Gran Premio de Canadá, pero esta posible intervención de la FIA podría haber tenido también algo que ver.