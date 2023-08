La Fórmula 1 ha regresado del parón veraniego por todo lo alto. El Gran Premio de los Países Bajos ha dejado una carrera pasada por agua en la que el entretenimiento y la tensión han estado presentes en todas y cada una de las vueltas.

Además, esta carrera ha sido un claro reflejo de cómo van a ir las cosas en lo que resta de temporada. Y es que el dominio de Max Verstappen parece no tener fin, ya que el neerlandés ha vuelto a ganar y lo hace así por novena vez consecutiva en la temporada, igualando el récord de Sebastian Vettel.

Por ello, el bicampeón de Red Bull se sitúa ya con 339 puntos en primera posición y no hay nadie que se interponga entre él y el campeonato. Lejos de él se encuentra su compañero 'Checo' Pérez con 201 puntos, sin posibilidades de pelear con Max.

Quien sí que ha dado un golpe sobre la mesa en esta carrera ha sido Fernando Alonso. El piloto asturiano, tras ser segundo, se ha asentado ya en la tercera posición con 168 puntos, a tan solo 33 de 'Checo' y con 12 de ventaja con Lewis Hamilton, que cuenta con 156.

Carlos Sainz, por su parte, ha recuperado la posición con su compañero y se sitúa en quinta posición con 102 puntos, 3 más que Charles Leclerc que, tras abandonar, se mantiene con 99.

A formidable lead for @Max33Verstappen Alonso moves from 12 points clear in P3 #DutchGP#F1pic.twitter.com/bkFwjpeW76 — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

Aston Martin, cerca de la segunda posición

En el Mundial de Constructores,Red Bull ha demostrado estar en otra galaxia. Los austriacos lideran la clasificación con 540 puntos, doblando en puntuación a su más cercano perseguidor. Y es que Mercedes tan solo cuentan con 255 puntos en el casillero.

No muy lejos de los alemanes se encuentra Aston Martin que, tras haber reencontrado la senda del podio con las mejoras introducidas, se sitúan ya a tan solo 40 puntos y, si las sensaciones se mantienen, no es descartable que recuperen la segunda plaza antes de que finalice el año.

En Ferrari, sin embargo, no parecen dar con la tecla necesaria para recuperar la senda del podio y no están cumpliendo los objetivos. Los italianos se encuentran en cuarta posición y, aunque con 201 puntos están a tan solo 14 de AstonMartin, no parece que vayan a poder con los británicos en las próximas carreras.