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"Parece que sea la ruina y..."

¿Qué siente Fernando Alonso con las vibraciones del Aston Martin? Ojo a la sentencia de Alguersuari

El expiloto de Fórmula 1 afirma en 'Jugones' que es "indignante y frustrante" el arranque de temporada que está teniendo el bicampeón.

alguersuari

Jaime Alguersuari, experto de Fórmula 1 en 'Jugones', ha analizado este martes en el programa el problema de vibraciones que tienen Fernando Alonso y Lance Stroll con el Aston Martin.

De hecho, durante el Gran Premio de China, el asturiano tuvo que soltar el volante ante el dolor que estaba sufriendo.

Para el expiloto de F1 la situación es lamentable: "Que sea una vibración lo que no te permite terminar una carrera es indignante y frustrante".

"Son fuertes y no son agradables. No te vas a morir y no te vas a matar. Si tienes un coche para ganar o estar entre los cinco primeros, te las comes", ha explicado.

Eso sí, Alguersuari pide ser optimista: "Parece que sea la ruina y la desesperación total, pero hay que esperar".

"Creo que Aston Martin tiene muchísimo margen de mejora", ha zanjado el expiloto, que cree que los de Silverstone mejorarán sus prestaciones más pronto que tarde.

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