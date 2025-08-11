La brutal celebración de Alex Palou tras conquistar su cuarta IndyCar: ¡Quemando neumáticos!

El catalán quedó tercero en Portland y ha hecho historia al conseguir su cuarto título en la competición estadounidense y lo ha celebrado a lo grande.

Álex Álex PalouPalou ha vuelto a demostrar que es el mejor piloto de la IndyCar Series. El catalán ha conseguido su cuarto título en tierras estadounidenses, siendo además su tercero de forma consecutiva. Está consiguiendo unos números espectaculares.

La tercera posición del catalán en el Gran Premio de Portland le sirvió para conseguir el título. Y tras consumarse, lo celebró a lo grande en la pista. Con su Chip Ganassi comenzó a quemar sus ruedas traseras, dando varios giros en 'donuts', dar giros en 360 grados.

Las estadísticas del barcelonés en la IndyCar hablan por sí solos. A sus 28 años es el competidor más joven en enlazar cuatro títulos en la categoría más prestigiosa de los Estados Unidos. Además, ya es campeón quedando todavía dos citas por disputarse: una en Milwaukee y otra en Nashville.

La temporada 2025 de Palou también es histórica por otro motivo más. En el pasado mes de mayo consiguió vencer en las prestigiosas 500 millas de Indianápolis, el primer español en hacerlo. Se trata de la cita más importante del calendario y la que reparte mayor cantidad monetaria, además de ser una de las tres pruebas que componen la 'Triple Corona'.

La cita del óvalo era el gran hito que le quedaba por lograr en la competición estadounidense. Ahora está en su mano seguir sumando éxitos y convertirse en el mejor piloto de la historia de la IndyCar.