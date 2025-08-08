Fernando Alonso pasa las facturas: ojo a la respuesta que da a un crítico por su lesión en Hungría

El piloto de Aston Martin arrastró una lesión en la espalda que le imposibilitó disputar los primeros libres de Hungría y algún analista aprovechó para insinuar su declive.

Fernando Alonso preocupó a todos sus seguidores al inicio del Gran Premio de Hungría. Una lesión que arrastró del pasada cita en Spa Francorchamps supuso que el asturiano optara por no participar en la sesión para ultimar su recuperación. Bien es cierto que se llegó a poner en duda su participación en todo el finde.

Su fin de semana comenzó finalmente en la segunda sesión de libres celebrado en horario vespertino. Pese a que no hubo recaída de la lesión y que el ovetense consiguió su mejor resultado de la temporada con su quinto puesto, algún analista estableció sus conclusiones, señalando solo el problema físico.

"La mente permanece aguda. También el talento pero, ¿el cuerpo de Fernando Alonso empieza a fallarle? Su último problema físico en Hungría fue una preocupación", se cuestionó un analista para el medio 'PlanetF1'.

La respuesta del bicampeón del mundo de Fórmula 1 no tuvo desperdicio. Su respuesta a la insinuación del periodista se tradujo con nueve emoticonos de una cara riéndose. Así, Alonso se burla de la sentencia del analista y pasa la facturas a aquellos que aventuran su declive.

Con 44 años recién cumplidos, el de Oviedo tuvo la mejor actuación de la temporada. Y las prestaciones que ofreció el Aston Martin sí acompañaron esta vez ya que en clasificación se quedó a una décima de la pole y aguantó una meritoria quinta posición. Ahora llegan las merecidas vacaciones para Fernando.