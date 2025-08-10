Aston Martin desvela los entresijos del 'Plan 2026' para Alonso: "Hacemos malabarismos..."

Andy Stevenson, director deportivo de la escudería, ha hablado sobre la planificación que está siguiendo Aston Martin de cara al diseño del monoplaza con el que aspiran luchar por grandes cosas la temporada que viene.

Fernando Alonso ha llegado al parón veraniego con las mejores sensaciones de toda la temporada. El asturiano tuvo que esperar hasta la octava carrera para poder puntuar debido a un Aston Martin que no mostraba ningún tipo de ritmo sobre el asfalto.

Sin embargo, un paquete de mejoras introducido en Imola cambió el rumbo de Fernando y de la escudería y a partir de ahí, el asturiano ha sido un fijo tanto en las Q3 de las clasificación como en el top-10 de la gran mayoría de carreras.

A pesar del buen momento que viven ambas partes, tanto Alonso como Aston Martin trabajan con la mirada puesta en 2026. Las aspiraciones serán muy distintas la temporada que viene teniendo en cuenta que, con el cambio de reglamento, tanto Fernando como la escudería, pretenden hacer cosas grandes.

Andy Stevenson, director de Aston, ha confirmado que la prioridad es 2026 incluso pudiendo suponer que eso deje algo de lado la presente temporada: "Últimamente, he dedicado gran parte de mi tiempo a 2026, prestando menos atención a 2025. Este año está en marcha y, por supuesto, tenemos que seguir desarrollando, pero ahora mismo hay una gran cantidad de planificación previa para 2026".

"Hay que hacer malabarismos y, a veces, es difícil recordar en qué año estamos: cuando escribo correos electrónicos refiriéndome a 2025, sin querer pongo 2026, ¡porque lo tengo tan presente!", ha reconocido el directivo en unas declaraciones para la web de Aston Martin.