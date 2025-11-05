"Especialmente con todas las críticas..."
Schumacher afirma que Aston Martin 'coquetea' con Piastri... ¿para suplir a Fernando Alonso?
Ralf, hermano de Michael Schumacher, ha asegurado que "Aston Martin busca urgentemente un cambio para 2026" y que las "conversaciones" con el australiano ya "están en marcha".
Durante su intervención en el podcast 'Backstage Boxengasse', Ralf Schumacher ha soltado un 'bombazo' sobre los rumores que se destilan en el paddock de Fórmula 1.
El expiloto ha afirmado que Oscar Piastri, en estos momentos, está más fuera que dentro de los planes de McLaren.
"Desde mi punto de vista, si un piloto ha perdido la confianza en el equipo —o viceversa, lo cual puede suceder— es una clara señal de que deben tomarse medidas, e incluso podría tener que abandonar el equipo", ha explicado.
De hecho, el hermano de Michael Schumacher ha apuntado que Aston Martin es el mejor colocado para hacerse con los servicios del australiano y que tienen cierta urgencia por hacerlo efectivo.
En ese caso, esta decisión afectaría directamente a un Fernando Alonso que en las últimas carreras se ha mostrado muy crítico con su equipo.
"Los rumores en el paddock son claros: Aston Martin busca urgentemente un cambio para 2026 o, a más tardar, después. Tengo la impresión de que está pensando: 'No voy a seguir soportando todo esto', especialmente con todas las críticas y la reacción negativa en línea que ha estado recibiendo", ha señalado.
Lo que es un hecho según Ralf es que ambas partes ya se han puesto en contacto: "Naturalmente, buscan dos pilotos de alto nivel. Un candidato es Oscar Piastri —puedo afirmar con bastante seguridad que las conversaciones ya están en marcha— y, por supuesto, Charles Leclerc, si lo desea, es otra opción".
Además, el alemán no descarta que se pudiera precipitar su fichaje: "Y quién sabe, incluso podrían intentar encontrar una manera de rescindir su contrato anticipadamente si hay una alineación alternativa para el próximo año. De lo contrario, simplemente no tiene sentido quedarse".
Más allá de lo que señale Ralf, parece extremadamente difícil que Aston Martin decida dar un cambio de rumbo a su alineación de pilotos a un trimestre de la nueva temporada, cuando se ejecutará un cambio normativo.