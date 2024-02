Max Verstappen es ya historia del automovilismo. Con tan solo 26 años, el neerlandés ha conseguido lo que muchos no se atreven ni a soñar durante toda su vida deportiva. Tres títulos mundiales y 54 victorias no son poca cosa para un piloto al que todavía le queda mucha tela que cortar.

El tricampeón ya no pasa desapercibido. Ni para aficionados ni para curiosos. Ni siquiera para antiguas leyendas de la Fórmula 1. Gerhard Berger, expiloto de Ferrari, ha reconocido que lo de Max es bastante difícil de explicar: "Se nota que Max siempre está en el lugar correcto. En la salida, en la primera curva, en un duelo... No se me ocurre nada que se pueda hacer mejor que él. Por eso Max es probablemente el mejor que hemos visto en la F1".

“Max no cometió ningún error la temporada pasada, al menos eso le pasaba a Senna de vez en cuando”, señaló el austriaco, dejando claro que sitúa a Verstappen a la altura de los más grandes de este deporte.

Al ser preguntado por el dominio de Red Bull y el futuro de la competición, Berger alberga la esperanza: "El listón está muy alto. Si Red Bull mantiene así a su equipo unido, será difícil alcanzarlos. Sólo puede funcionar si los demás toman medidas radicales. Todavía tengo la mayor confianza en Ferrari".

Berger también destacó en unas declaraciones a 'Auto Motor und Sport' la eterna comparación entre la Fórmula 1 y MotoGP: "Las carreras de motos son más brutales y realistas. Además, todo el ambiente es más relajado y cercano a los aficionados, la F1 es más distante en toda su actitud".

"En MotoGP, un piloto se rompe el hombro por la mañana y vuelve a subirse a la moto por la tarde. En la F1, los pilotos se quejan cuando hace demasiado calor, como en Qatar. Durante mi estancia condujimos en Río de Janeiro con 40 grados y mucha humedad. Y también teníamos que cambiar de marcha manualmente. No quiero decir que en aquel entonces fuera más difícil, pero tampoco fue más fácil", concluyó.