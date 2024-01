Max Verstappen es hoy en día el mayor dominador en la Fórmula 1. Sus tres títulos consecutivos le han consagrado como uno de los mejores pilotos de la historia de la competición. Sin embargo, hubo un tiempo en el que esto no fue así.

Bradley Scanes, el que fuera entrenador del neerlandés, ha señalado las principales rezones por las que Verstappen ha llegado a donde está. El preparador inició su relación con el tricampeón del mundo en 2019, pero decidió ponerle fin en 2023.

Durante todos estos años a su lado, Verstappen se ha convertido en una auténtica leyenda, cosechando tres campeonatos y completando la temporada más dominadora de la historia de la Fórmula 1 (19 triunfos en 22 carreras). Tras confirmarse el fin de la relación profesional, Scanes ha querido despedirse del neerlandés: "Cuatro años. 368 vuelos. Tres campeonatos del mundo. Un gran amigo".

Aunque el aspecto físico es una de las cuestiones más importantes para un piloto de Fórmula 1, la clave del éxito para Scanes está en la actitud: "Ser fácil de llevar, honesto y directo, digno de confianza y leal. Eso define a los Verstappen y al grupo que les rodea.

Todo el mundo dice que los neerlandeses son muy directos, pero en el deporte de élite, tienes que ser abierto y honesto con los demás", agregó el entrenador en unas declaraciones en el podcast 'Red Flag'.

Scanes ha reconocido ahora que no conocía a Verstappen antes de empezar a trabajar con él, algo que no le ocurría con otros pilotos como Lewis Hamilton: "Ni siquiera sabía quién era Max Verstappen. Antes de empezar a trabajar con él, no sabía nada sobre automovilismo y F1".

"Busqué mucho en Google para leer, para estar al tanto de todo. Sabía que Hamilton tenía éxito, pero eso era todo. ¡La primera carrera de F1 que vi fue en el garaje de Red Bull con los mecánicos! En diciembre de 2019, conocí a Max y en la segunda semana de enero y empecé a trabajar con él. Mientras tanto, todo diciembre, vi y leí todo sobre la F1. Todo lo que se me ocurría", sentenció.