De la Rosa, sobre la pasada de Alonso a Hamilton: "Adelantar a un Ferrari..."

El embajador de Aston Martin alucina con lo que hizo el piloto asturiano en el Gran Premio de Brasil: "Tiene mucho mérito".

Fernando Alonso, en condiciones de lluvia, volvió a sacar su magia en el Gran Premio de Brasil. Con un Aston Martin que simplemente está para sobrevivir en la zona trasera de la parrilla, fue capaz de completar algunos adelantamientos de mucho mérito.

El más espectacular fue el que le hizo al Ferrari de Lewis Hamilton, por fuera del trazado.

En Aston Martin alucinan con la nueva 'masterclass' del piloto asturiano, que es un experto en estas condiciones y siempre lo ha demostrado.

Así lo dice Pedro de la Rosa, embajador de la escudería de Silverstone, en palabras que publica 'Marca' este martes: "Tiene mucho mérito, porque consigue adelantar a un Ferrari y en estos momentos, Aston Martin no está para luchar contra Ferrari...".

"Especialmente se ve en el diferencial de velocidad llegando a la curva 6, era importante", dice Pedro de la Rosa.

A pesar de estos adelantamientos, Fernando no consiguió entrar en los puntos. El Aston Martin está lejos de estas posiciones. Fue decimosegundo por detrás de Arvid Lindbland y de Nico Hulkenberg, que se quedó con el último puntito de la tarde.

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