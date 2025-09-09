Fernando Alonso, embelesado con Newey: ojo a cómo habla del 'gurú' de Aston Martin

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se ha desecho en elogios hacia el ex de Red Bull explicando que "es más un artista que un ingeniero".

En el adelanto de una entrevista con Maaden, socio principal de Aston Martin, que verá la luz este jueves, Fernando Alonso se ha rendido ante la figura de AdrianNewey.

"Es el mejor diseñador de la historia de este deporte y probablemente nadie alcanzará nunca sus números. Su forma de trabajar explica algunos de los resultados que ha obtenido", ha señalado el asturiano.

Alonso incide en esa 'visión periférica' del británico: "Tiene una forma increíble de ver el coche como una pieza única que funciona en conjunto, no como dispositivos individuales que proporcionan rendimiento. Es capaz de anticipar el coche completo como si fuera una sola pieza. Parece tenerlo todo bajo control en todo momento".

De hecho, asegura que "es más un artista que un ingeniero": "Tiene una confianza en sí mismo que probablemente nunca había visto antes. No le preocupan los demás equipos, ni otras filosofías, ni otros diseños. Cree que el suyo será el mejor".

Fernando ve en Adrian una personalidad similar a la suya: "Cuando estamos motivados, nos obsesionamos".

"Si el podio está en nuestras manos, no voy a terminar octavo. Estoy seguro de ello", ha zanjado sobre las perspectivas para 2026. Ojo.