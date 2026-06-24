Briatore recuerda sus inicios con Alonso: "Elegí a Fernando y la prensa británica se volvió loca"

El exjefe del español en Renault habla sobre el momento en el que fichó al ahora piloto de Aston Martin para sustituir a Jenson Button.

Flavio Briatore y Fernando Alonso ha formado una dupla inseparable. Un dúo que con el paso de los años ha ido creciendo, incluso cuando ambos no estaban en el mismo equipo o ni siquiera en la Fórmula 1.

El magnate italiano apostó por Fernando en 2003, cuando dirigía un equipo Renault donde pilotaban Jarno Trulli y Jenson Button. Una decisión muy criticada, ya que Briatore puso a un Alonso muy joven (que solo había pilotado para Minardi en 2001) a correr en la escudería francesa y reemplazando a un piloto británico como Button.

Ahora, después de todo el éxito que tuvo con Alonso y al frente del equipo Alpine, Briatore ha querido hablar sobre todo lo que ocurrió aquel año: "Envié a Fernando un año a Minardi para que aprendiese, y luego lo elegí para reemplazar a Jenson Button, y toda la prensa británica se volvió loca".

"Recuerdo la rueda de prensa que hice con todos los chicos en el 'motorhome'. Me dijeron que porqué estaba representando al chico, porque esto, lo otro, que estaba despidiendo al campeón del mundo. Siempre digo que el futuro me dirá si tengo razón o no, y tenía razón", concluyó el italiano de 76 años, según recoge 'SoyMotor'.

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