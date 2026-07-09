Detenido un hombre, pareja de la mujer asesinada en Mijas junto a su hija, por el doble asesinato

El contexto Los agentes encontraron los cuerpos sin vida de una mujer de 61 años y su hija, de 31, en una vivienda situada en el núcleo de población de Las Lagunas a la que habían acudido tras ser alertados de un incendio.

La Guardia Civil ha detenido al compañero sentimental de una mujer cuyo cuerpo, junto al de su hija, fue hallado con heridas de arma blanca en un incendio en Mijas. La investigación sigue su curso, y aunque no se descarta la violencia de género, ninguna de las mujeres estaba registrada en el sistema Viogén. El trágico suceso ocurrió la madrugada del miércoles, cuando Emergencias 112 recibió un aviso de un incendio en la calle Tulipán. Los bomberos confirmaron la muerte de ambas mujeres. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista, y en emergencias se puede contactar con el 112 o usar la aplicación ALERTCOPS.

La Guardia Civil ha detenido a la pareja sentimental de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado este pasado miércoles, junto al de su hija, presentando ambas heridas de arma blanca, en una vivienda incendiada en la localidad malagueña de Mijas.

Así lo han informado fuentes de dicho cuerpo, quienes han asegurado que el hombre ha sido detenido como supuesto autor de los hechos y han apuntado que la investigación continúa su curso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02:15 horas del pasado miércoles. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos confirmaron al 112 que dos personas resultaron fallecidas en el incendio.

Las dos mujeres, madre e hija, de 61 y 31 años, presentaban heridas por arma blanca. Ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén.

Precisamente, este jueves, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido en que todas las hipótesis estaban abiertas y no se descartaba, por tanto, la violencia de género en relación con este doble crimen.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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