Ahora

En Málaga

Detenido un hombre, pareja de la mujer asesinada en Mijas junto a su hija, por el doble asesinato

El contexto Los agentes encontraron los cuerpos sin vida de una mujer de 61 años y su hija, de 31, en una vivienda situada en el núcleo de población de Las Lagunas a la que habían acudido tras ser alertados de un incendio.

Detenido un hombre, pareja de la mujer asesinada en Mijas junto a su hija, por el doble asesinato Detenido un hombre, pareja de la mujer asesinada en Mijas junto a su hija, por el doble asesinatoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil ha detenido a la pareja sentimental de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado este pasado miércoles, junto al de su hija, presentando ambas heridas de arma blanca, en una vivienda incendiada en la localidad malagueña de Mijas.

Así lo han informado fuentes de dicho cuerpo, quienes han asegurado que el hombre ha sido detenido como supuesto autor de los hechos y han apuntado que la investigación continúa su curso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02:15 horas del pasado miércoles. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos confirmaron al 112 que dos personas resultaron fallecidas en el incendio.

Las dos mujeres, madre e hija, de 61 y 31 años, presentaban heridas por arma blanca. Ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén.

Precisamente, este jueves, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido en que todas las hipótesis estaban abiertas y no se descartaba, por tanto, la violencia de género en relación con este doble crimen.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Trump recula y asegura ahora que España se "ha redimido por completo" tras acceder a "un importante pago" a la OTAN
  2. La UCO vincula al expresidente de Correos con las cloacas del PSOE y afirma que le dio un cargo a Leire Díez
  3. La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez, su asistente y el empresario Barrabés al entender que no han cometido ningún delito
  4. Sémper se pronuncia sobre la polémica de Feijóo y el "cáncer" del absentismo: "Convendría tener cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones"
  5. Detenido un hombre, pareja de la mujer asesinada en Mijas junto a su hija, por el doble asesinato
  6. Muere Bonnie Tyler a los 75 años, icono del pop-rock de los años 80