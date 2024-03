Fernando Alonso aseguró tanto en Bahréin como en Arabia Saudí que se da un plazo de pocas carreras para decidir su futuro.

El contrato del piloto de Aston Martin finaliza en la presente temporada y sobre la mesa está la posibilidad de la retirada, tal y como él mismo también ha señalado.

Sobre esta decisión le han preguntado a alguien que le conoce muy bien. Giancarlo Fisichella, su compañero de equipo en Renault cuando ganó sus dos Mundiales, ha asegurado en declaraciones a 'SoyMotor.com' que no cree que Alonso vaya a retirarse... siempre que tenga posibilidades de estar arriba.

"No creo que se vaya a retirar. Conociéndole, creo que correrá hasta los 50 años. Pero es obvio que tiene que tener un coche competitivo, un coche para poder ganar, como el del año pasado a principios de temporada, que era fantástico", ha explicado.

"Este año, el coche no está para el podio y por tanto es más difícil. Pero si tiene un coche ganador, puede seguir muchos más años", ha añadido.

Fisichella también ha recordado los años que compartió con el ovetense en Enstone: "Correr con Fernando fue una gran experiencia, un piloto que me estimuló porque era muy fuerte tanto en clasificación como en carrera. Me comparaba con él para superarme y mejorar siempre. Ha sido el mejor compañero que he tenido".