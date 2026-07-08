El PP trata de rebajar las polémicas declaraciones de Feijóo sobre el absentismo laboral: "Habla de cuando se pueda producir fraude"

¿Qué ha dicho? El vicesecretario de Hacienda del PP ha indicado que hay datos que les hacen pensar que hay situaciones que no están "suficientemente controladas". "El sistema no funciona adecuadamente".

El Partido Popular ha intentado suavizar las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral, tras el revuelo generado. Feijóo calificó las bajas laborales como un "cáncer" y prometió una reforma laboral con o sin acuerdo. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, matizó que Feijóo destacó un problema económico en España, mencionando que el absentismo ha pasado de costar 14.000 millones de euros en 2018 a 33.000 millones actualmente. Bravo señaló la necesidad de abordar este asunto y mejorar el sistema, justificando que Feijóo se refería a posibles fraudes en las bajas laborales. Las declaraciones han generado malestar en los sindicatos, con Pepe Álvarez (UGT) criticando la postura de Feijóo.

El Partido Popular ha tratado de rebajar las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral tras el revuelo que han generado. El líder de los 'populares' tiró de economía ultra cargando contra las bajas y tachándolas de "cáncer". Además, prometió una reforma laboral con o sin acuerdo.

"Esto es un cáncer que no podemos pagar porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros", aseguró, destacando que "si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar. Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene".

Juan Bravo ha matizado estas palabras indicando que Feijóo lo que ha hecho es poner el foco en "un problema" de la economía española, indicando que en 2018 el absentismo "constaba 14.000 millones de euros" y ahora cuesta "33.000 millones".

Por tanto, ha señalado que es importante ponerlo encima de la mesa para trabajar sobre esta cuestión y "mejorarla". "Él habla de cuando se puede producir fraude en esas bajas", ha intentado justificar, explicando que hay datos que hacen pensar que "hay situaciones que no están suficientemente controladas".

En concreto, el vicesecretario de Hacienda del PP ha destacado que los lunes hay el doble de bajas que los viernes, exponiéndolo como uno de los datos que hacen pensar que "el sitema no funciona adecuadamente".

En cuanto a las declaraciones de Feijóo hablando de una reforma laboral "con o sin acuerdo", Juan Bravo ha señalado que lo que intentaba decir es que "si no lo hay, tiene que hacerse".

De esta forma, ha defendido que si hay fraude no se puede cobrar el 100%, reconociendo que a lo mejor no han sido capaces de explicarlo bien y reiterando que lo que querían decir es que si no llegan a un acuerdo deben volver a sentarse hasta alcanzarlo.

Sobre el enfado de los sindicatos tras estas declaraciones, Juan Bravo ha evitado pronunciarse asegurando que lo que a él le ha llegado es que también reconocen el problema y admiten que hay que sentarse.

Unas palabras que contrastan con las de Pepe Álvarez (UGT), que ha mostado su eviente malestar tras escuchar a Feijóo. "Quizá es mejor que no nos llame. Vaya manera de encarar el futuro de este país, amenazando", ha indicado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.