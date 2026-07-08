El Supremo finalmente no llevará a la Justicia europea la regularización de migrantes

El contexto El Tribunal Supremo planteó a las partes personadas en la causa por la regularización extraordinaria de migrantes la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para valorar si la normativa podría contravenir el derecho comunitario.

El Tribunal Supremo ha rechazado llevar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes desarrollado en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como suspender el real decreto del pasado 14 de abril por el que dicha regularización se puso en marcha.

Fuentes jurídicas confirman a laSexta que la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido no adoptar la medida cautelar solicitada por la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón de suspender el Real Decreto impugnado.

Sobre el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala entiende que, una vez acordada la no suspensión en los presentes autos, "no resulta pertinente" elevar la cuestión a la Justicia europea. Esta decisión no ha contado con votos particulares discrepantes.

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