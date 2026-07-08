Se cumplen 30 años del 'Wannabe' de las Spice Girls, un himno feminista y de empoderamiento de los 90

Los detalles El 8 de julio de 1996 empezó a sonar 'Wannabe', el single que supuso el debut de las Spice Girls y una canción sobre el empoderamiento femenino adelantada a su tiempo.

Las Spice Girls, compuestas por Victoria, Mel C, Mel B, Geri y Emma, fueron un fenómeno global en los años 90. Su primer sencillo, 'Wannabe', rápidamente conquistó los rankings musicales del Reino Unido, liderando las listas durante el verano de 1996 y vendiendo cuatro millones de copias. Treinta años después, se debate si 'Wannabe' fue un himno feminista o un éxito pop sobrevalorado. Creado como un producto de estudio, el grupo alcanzó el número uno en 37 países y lideró el Billboard Hot 100 estadounidense, convirtiéndose en el sencillo más vendido por una banda femenina, con más de siete millones de copias vendidas.

Victoria, Mel C, Mel B, Geri y Emma, conocidas también como la pija, la deportista, la atrevida, la pelirroja y la 'baby spice' eran las componentes de la girl band británica que supuso un fenómeno fan en los 90. Las Spice Girls llenaron las carpetas de millones de adolescentes y estadios de todo el mundo.

En pocos días, su primer tema, 'Wannabe' conquistó los primeros puestos de los rankings musicales del Reino Unido, liderando, además, las listas de escuchas durante todo el verano del 96. Se vendieron cuatro millones de copias durante ese tiempo.

30 años después, la pregunta es si 'Wannabe' fue un himno feminista o un éxito pop sobrevalorado. El 28 de febrero de 1997, Irene, con coletas, y sus amigas jugaban a ser las Spice Girls. Como ellas, cientos de chicas por todo el mundo. Porque hubo una época en la que no había patio de colegio libre de 'Spice-manía'.

Lo que comenzó como un producto creado en un estudio terminó uniendo los destinos de cinco mujeres que respondieron a un anuncio de un periódico en el que se buscaban artistas para crear una girl band. 'Wannabe' fue el inicio de un fenómeno global gracias a dos ideas muy sencillas: que cada integrante tuviera un perfil con el que poder identificarse y que su primer single no le cantara al amor romántico, sino a la amistad.

La repercusión comercial fue simplemente descomunal. 'Wannabe' alcanzó el número uno en 37 países, encabezó las listas británicas durante siete semanas consecutivas y también llegó a lo más alto del Billboard Hot 100 estadounidense, algo muy poco frecuente para un grupo británico de pop en aquella época. Terminó convirtiéndose en el sencillo más vendido de la historia por un grupo femenino, con más de siete millones de copias despachadas en todo el mundo.

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