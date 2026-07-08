Trump pide cortar todo el comercio con España tras tacharlo de "socio terrible": "No quiero hacer negocios con ellos"

¿Qué ha dicho? "España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, en presencia de Mark Rutte.

Donald Trump ha criticado nuevamente a España desde la cumbre de la OTAN en Ankara, calificando al país como un socio "terrible" y una "causa perdida" por no aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB. Trump ha instado a cortar relaciones comerciales y visitas con España, acusándola de no cooperar con la OTAN. El Gobierno español ha respondido con tranquilidad, destacando la buena relación con Estados Unidos y recordando que los vínculos económicos los establecen las empresas privadas. Trump ha reiterado sus críticas en varias ocasiones, aunque sus amenazas no se han materializado.

Donald Trump vuelve a criticar a España desde la cumbre de la OTAN y en presencia del secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Desde Ankara (Turquía), el mandatario estadounidense califica a nuestro país como un socio "terrible" y habla de "una causa perdida" ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha asegurado Trump, dirigiendo la mirada a su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Trump habla de aliados "hostiles" respecto a esta exigencia de su Administración a la OTAN de aumentar el gasto en defensa. "Ganan mucho dinero con nosotros y veremos que ganan mucho menos. No quiero tener nada que ver con ellos", añade el presidente estadounidense, muy enfadado, de nuevo, con nuestro país.

Lejos de su servilismo habitual hacia Trump, Mark Rutte ha destacado que España ha elevado su gasto militar al 2% de su PIB. "Usted ha mencionado a España, incluso ha logrado que España pague el 2%", ha destacado el secretario general, que ha matizado, eso sí, que "todavía hay problemas por resolver".

"Tranquilidad" desde el Gobierno

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. Fuentes de Moncloa han recibido con "tranquilidad y normalidad" estas declaraciones de Trump, defendiendo que España mantiene una "magnífica relación" a nivel social, cultural y económica con Estados Unidos.

"No es nuestra intención que eso cambie", añaden, recordando que EEUU se beneficia más de la relación comercial bilateral que España y que la Unión Europea es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún estado miembro, algo que ya ha señalado en varias ocasiones la Comisión Europea. "Los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos", aseguran desde el Gobierno.

A finales de junio, Trump ya volvió a la carga contra España en presencia de Mark Rutte en la Casa Blanca, donde calificó a nuestro país como un "desastre". "España es terrible, incluso desde tu punto de vista", afirmó Trump dirigiéndose al secretario general de la OTAN, añadiendo: "No quieren pagar nada; creen que todo les va a salir gratis. España no es un buen grupo, no es para nada un buen grupo".

España, objetivo habitual de los ataques de Trump

Trump tiene fijación con España por las negativas del Gobierno de Pedro Sánchez de aumentar el gasto en defensa o ceder las bases de Rota y Morón para el tránsito de las tropas estadounidenses de cara a los ataques contra Irán. El mandatario ha asegurado que nuestro país "no coopera en absoluto" con la OTAN, que se "portan muy mal" y, en marzo, ya insinuó que podrían "cortar el comercio" con España.

El presidente de Estados Unidos ha calificado a España como un país "perdedor" y ha hablado de castigarnos con un "embargo" y con aranceles adicionales. Amenazas que siempre se han quedado en simples exabruptos. "No pagan. Son los únicos que votaron en contra del pago del 5% y son muy hostiles con todos", dijo en marzo Trump, palabras que hemos vuelto a escuchar este miércoles en Ankara.

Europa arropa a España tras la última amenaza de Trump: recuerda que es un miembro de pleno derecho de la OTAN

"Ahora España dice que no podemos usar sus bases. Eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo", dijo sobre las bases de Rota y Morón, una amenaza que finalmente no cumplió.

Tal es el nivel de ofensiva que desde el Pentágono se llegó a mencionar en un correo electrónico interno la posibilidad de que Estados Unidos castigase a España con su suspensión de la Alianza, así como la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas. La OTAN se apresuró en aclarar que no se puede suspender a un miembro de la Alianza y en el Gobierno hablaron de "tranquilidad absoluta".

Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", aseguró el ministro José Manuel Albares desde Chipre. Ese correo electrónico llega a contemplar la suspensión de países "difíciles" de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN.

Los ataques de Trump también han llegado a través de las redes sociales, donde ha hablado de "lo mal que le va a España". "¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo", se preguntaba en Truth Social.

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