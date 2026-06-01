El duro discurso de Quartararo sobre Yamaha: "La motivación ha dejado de existir"

El piloto francés, penúltimo en el Gran Premio de Italia, no ve ningún positivo en lo que ha pasado durante todo el fin de semana.

Fabio Quartararo lo está pasando muy mal con Yamaha. Seguramente su único consuelo es que le quedan sólo unos meses sobre esa moto. Porque todos los rumores le colocan en Honda a partir de la temporada que viene. Pero hasta que llegue ese momento tendrá que sufrir. Y mucho.

Fue penúltimo en Mugello, en el Gran Premio de Italia, sólo por delante de Michele Pirro, el piloto que sustituyó a Alex Márquez en Gresini.

"Si me preguntas ahora te diré que la motivación ha dejado de existir. La verdad es que no hay forma de sacar nada positivo de este domingo. Intenté forzar un poco a mitad de carrera, pero estaba tan cerca del límite, que decidí bajar el ritmo", dijo Fabio en palabras que recoge 'Motosan'.

Espera una más competitiva en otros trazados: "Sé que cuando lleguemos a otros circuitos, probablemente me sentiré mejor que aquí y recuperaré mi nivel. Pero ahora me voy muy decepcionado con el trabajo que hemos hecho. Me alegro de que esto se haya acabado".

Pudo apretar en el inicio, pero con el paso de las vueltas todo fue sufrimiento: "En general, ha sido un fin de semana muy complicado. Sentí que podía apretar un poco en las primeras vueltas, pero luego las sensaciones empeoraron en algunas curvas".

"Ha sido un fin de semana duro, pero tengo la esperanza de que las buenas sensaciones con la moto vuelvan en otros circuitos para que podamos disfrutar de un Gran Premio más divertido", completa el piloto francés.

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