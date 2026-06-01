McEnroe señala el fallo que cometió Sinner tras el golpe de calor en Roland Garros: "Era inevitable..."

La leyenda del tenis recuerda el terrible episodio que vivió el número uno del mundo hace unos días en el Abierto de Francia. Sin embargo, asegura que Jannik cometió un grave error después de sufrir aquel golpe de calor.

La eliminación de Jannik Sinner ha sido la gran sorpresa de este Roland Garros. El italiano, que llegaba en racha habiendo ganado todos los Masters 1.000 de este 2026, cayó en segunda ronda contra todo pronóstico ante Juan Manuel Cerúndolo.

El resultado fue extremadamente llamativo. Jannik llegó a tener una ventaja de dos sets y con un marcador a favor de 5-1 en la tercera manga. Situación inmejorable para cerrar el partido, pero un fuerte golpe de calor destrozó al número uno del mundo a nivel físico.

Varias pausas y un rostro de cansancio extremo delataban la difícil situación por la que estaba pasando Jannik. A pesar de ello, John McEnroe, leyenda del tenis y ganador de siete 'Grand Slams', cree que Sinner podría haber peleado el partido a pesar del golpe de calor y señala que debería haber hecho para eso.

La clave, para McEnroe, estuvo en el cuarto set: "Creo que mucha gente estaría de acuerdo en que tendría que tirado el cuarto set para intentar conservar energía, sabiendo que solo habría un set".

"Me pareció que se esforzó demasiado y le costó caro. Tuvo algunas oportunidades al principio del quinto, pero para entonces ya parecía inevitable que Cerundolo ganara", concluye el estadounidense en declaraciones para 'TNT'.