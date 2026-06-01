Los elogios de Zverev a Rafa Jódar: "Hace unas semanas estaba fuera del top 100..."

El tenista alemán se verá las caras con Rafa Jódar en los cuartos de final de Roland Garros: "Es un jugador increíble".

Rafa Jódar se ha convertido en una de grandes sensaciones de Roland Garros. Ya está en cuartos de final después de su remontada contra Pablo Carreño en cinco sets.

Se medirá a Alexander Zverev, uno de los 'gallos' del circuito y del torneo. Sobre todo ahora sin Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Y también sin un Novak Djokovic que tenía una oportunidad de oro de alcanzar el ansiado Grand Slam número 25.

"Es increíble. Estaba fuera del top 100 antes de empezar la gira de tierra y ahora está top 20 esta semana. Se merece mucho crédito", dijo el tenista alemán en rueda de prensa.

Espera con ganas ese partido que se jugará en la pista central y en horario nocturno: "Rafa está jugando un tenis increíble. Estoy deseando que llegue nuestro primer encuentro y espero que sea entretenido".

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