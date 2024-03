Carlos Sainz dio una masterclass en Australia. Y eso que apenas habían pasado dos semanas de su operación de apendicitis. Victoria dominando toda la carrera y la sensación de que si el Ferrari está a la altura puede aspirar a todo.

Su futuro es una incógnita. Perderá su asiento en Ferrari ante la llegada de Lewis Hamilton. Y aunque tiene varias opciones en la parrilla, todavía no se conoce cuál puede ser su destino: Red Bull y Mercedes son las dos mejores opciones.

Charles Leclerc, su compañero en Maranello, ha dejado una enigmática frase sobre Carlos: "Creo que todo el mundo sabe lo que vale Carlos, y por eso he dicho muchas veces que no estoy demasiado preocupado por su futuro, porque estoy seguro de que muchos, muchos directores de equipo lo están… Él no lo dice, pero seguro que están hablando con él".

"Creo que todo el mundo conoce el valor de Carlos en el paddock", dice el monegasco, segundo en el mundial sólo por detrás de Max Verstappen.

"Es uno de los pilotos mejor valorados del paddock y ha sido extremadamente fuerte cada vez que estuvo en un coche de Fórmula 1, y lo ha demostrado varias veces. Así que no creo que esté subestimado por eso", sentencia Leclerc.

Está claro que Sainz es una gran opción para los mejores equipos de la Fórmula 1. Está demostrando que es un piloto capaz de competir contra Max: es el único piloto que le ha derrotado en el último años. Primero en Singapur y ahora en Australia.