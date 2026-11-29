El inglés lideró la carrera en las primeras vueltas, pero unos restos de corcho en pista por una salida de pista de Lindblad, se metieron en su coche y lastraron su rendimiento.

La mala fortuna vuelve a cruzarse con George Russell en el Gran Premio de Catar. El inglés salía desde la 'pole', pero todo se torció en la primera vuelta con una salida de pista de Lindblad en el que se llevó puesto una señal que hizo desprender muchos trozos en la pista.

Al piloto inglés se le incrustó un trozo en el fondo plano, comprometiendo su rendimiento. En la segunda parada intentaron quitárselo sin éxito y perdió un tiempo definitorio que aprovechó Kimi Antonelli para ganar su décimo GP del año. George no se lo puede creer.

"Creo que resume bastante bien este año. Me pareció bastante inaceptable llegar a la curva y encontrarme con restos por todas partes", ha protestado un Russell enfadado tras la carrera. Es un sinfín de desgracias lo que ha pasado el '63' en esta temporada que llega a su fin.

El británico no entiende por qué no se desplegó el coche de seguridad virtual ya que la curva del incidente estaba muy sucia: "Fue literalmente en la primera vuelta, cuando llegué a la curva 2, y había restos por todas partes. Después, en la curva 3, había muchísimos más, así que no podía creer que no sacaran al menos un VSC".

"Pero, sinceramente, así ha sido mi año", lamenta el actual tercer clasificado del Mundial de Pilotos en declaraciones que recoge 'Motorsport'. Mercedes fue muy superior al resto de monoplazas en Losail, pero no es algo que alimente el ego del expiloto de Williams. La victoria estaba en su mano y se le escapó. Ahora el subcampeonato se pone muy cuesta arriba.

"En cuanto los golpeé, fue un impacto bastante fuerte, supe que algo no iba bien. Acabo de ver el suelo del coche, así que, obviamente, es una verdadera lástima. Estoy contento de estar en el podio, pero no debería haber sido así", concluye.

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