De enemigo a aliado: Horner podría recalar en Ferrari para ayudar a Hamilton

Johnny Herbert, expiloto de F1, ha señalado al exjefe de Red Bull, Christian Horner, como la persona que podría cambiar la situación de la escudería italiana.

La situación de Ferrari esta temporada no ha sido la mejor. La escudería italiana no ha sido capaz de hacer frente al resto de equipos que aspiran al Mundial de Constructores, y sus pilotos no han rendido como se esperaba.

En el caso de Lewis Hamilton, el británico no ha terminado ninguna carrera en el podio en comparación con su compañero, Charles Leclerc, quien, pese a no ganar ninguna carrera, ha logrado siete podios. El heptacampeón ha sufrido bastante en el que ha descrito como "su peor año en la Fórmula 1", y en Maranello se especula con cambios para ayudarle.

En declaraciones a 'TalkSport', Johnny Herbert, expiloto de F1 y compañero de Michael Schumacher en Ferrari, ha comentado la situación de Hamilton y el equipo italiano, además de señalar cuál podría ser la solución para ambos.

"Está frustrado con su propio rendimiento, pero también observa desde el garaje que Charles Leclerc ha conseguido subir al podio y, en general, ser más rápido que Lewis durante toda la temporada. Pero quiere corregirlo, y lo entiendo", apunta Herbert sobre el año de Lewis.

"Aún conserva el deseo, porque si lo hubiera perdido, creo que se habría marchado. Pero aún conserva esa determinación", añade en alusión a los rumores sobre la posible retirada del piloto británico. Sin embargo, el expiloto apunta a la figura de un exjefe que recientemente ha salido de una escudería como la posible solución para Ferrari y Hamilton.

En concreto, se trata de Christian Horner, exjefe de Red Bull, al que se le ha relacionado con Alpine como su próximo accionista mayoritario. "Ferrari no se encuentra en una posición en la que pueda luchar por victorias y, sobre todo, por un campeonato mundial. Quizás ese sea uno de esos lugares que podrían interesar a Ferrari y a Christian", explica Herbert.

Horner, la solución para los males de Ferrari

El expiloto no ha dudado en señalar a Horner como el mejor candidato para remontar la situación que viven actualmente en Ferrari. "En primer lugar, Ferrari quiere a alguien capaz de devolverle esa maravillosa racha ganadora que vimos con Michael Schumacher, por ejemplo. ¿Christian estaría en esa condición?", se pregunta a sí mismo Herbert.

Horner es un enemigo del pasado de Hamilton cuando el británico se encontraba en Mercedes bajo las órdenes de Toto Wolff, pero ahora podría ser su salvador si recala en la escudería italiana. "¿Sería Christian esa persona que podría atraer al personal adecuado que se necesita para poder lograr un campeonato ganador de constructores, pero más importante aún, el de pilotos?", concluye el compatriota de Hamilton.