'El Cafelito'

Futre cuenta en 'El Cafelito' que el Oporto le puso una "novia espía": "El entrenador lo sabía..."

La leyenda del Atlético de Madrid y del Oporto desvela cómo el club portugués le puso una "novia espía": "Yo llegaba al entrenamiento y el entrenador sabía todo lo que había hecho".

Una "novia espía". Esa es una de las brutales historias que ha contado Paulo Futre en 'El Cafelito' a Josep Pedrerol. Se la puso el Oporto y él no lo averiguó hasta algunos meses después.

"Tenía una relación abierta. Estuve muchos meses con ella. Cuando yo llegaba al entrenamiento, el entrenador sabía lo que había hecho. ¿Cómo puede ser?", detalla.

Cuando Pedrerol le pregunta sobre Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona, Futre le aconseja que tenga novia.

Así lo explica: "Para estar tranquilo y pensar solamente en el fútbol".

